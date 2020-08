¿Qué m… has hecho en tu vida para criticar?, defiende Nico a Giovani

CDMX.- Después de una crítica hacia Giovani Dos Santos, su compañero Nico Castillo salió en defensa del jugador, preguntando ‘¿qué m… ha hecho en la vida para criticar?’ a la persona que hizo el comentario.

Nico Castillo publicó una foto con Giovani Dos Santos en el entrenamiento de América, cuando un usuario en Instagram los calificó como “par de muertos”, por lo que el chileno contestó. En su respuesta, Castillo detalló que ‘Gio’ jugó en Barcelona, Tottenham, Santander, Galatasaray, Mallorca, Villarreal, Selección Mexicana e incluso el mexicano fue a la Copa del Mundo.

Ahora me preguntó, ¿qué mi… has hecho en tu vida para criticar y decir que no ha hecho nada bueno?”, escribió Nico Castillo.