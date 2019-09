'¿Querés que te imponga?', dijo 'Billy' a 'Chaco' antes de su salida de Cruz Azul

CDMX.- ‘Chaco’ Giménez hizo un video en vivo en su cuenta de Instagram, donde confesó que, cuando Pedro Caixinha le hizo saber que ya no formaba parte del equipo, el dueño de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, buscó “imponerlo” en el equipo.

Acompañado de Emanuel ‘Tito’ Villa, ‘Chaco’ Giménez aseguró que tiene una gran relación con ‘Billy’ Álvarez, pero recordó cuando tuvo la plática con el presidente del equipo.

(‘Billy’) me dijo, quiero que te quedes en el club. Vamos a darle la vuelta, ¿querés que te imponga? Yo le dije que no, porque realmente no es sano, ni para el jugador, ni para el técnico que llegaba”, declaró.