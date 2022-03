Querétaro Vs Atlas: Día Negro en la historia del futbol mexicano

La bronca entre barras de Querétaro y Atlas, en la Jornada 9 del Clausura 2022, dejó al menos 22 heridos, dos de ellos de gravedad, y un ambiente ensombrecido por el que podría ser el día más negro en la historia del futbol mexicano.

Reportes extraoficiales, citados por el diario Récord y el periodista David Medrano, dieron entre 15 y 17 muertos por la bronca, aunque la Coordinación de Protección Civil de Querétaro negó tener registro de aficionados fallecidos.

Prometen castigos

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, condenó el enfrentamiento que se dio al minuto 61 del duelo que se desarrollaba en el Estadio La Corregidora de Querétaro, con victoria parcial de los Zorros por 1-0.

“Inadmisible y lamentable la violencia en el estadio la Corregidora de Querétaro. Se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. La seguridad de nuestros jugadores y afición es prioridad”, publicó Arriola en redes sociales.

Más tarde se informó sobre el inicio de una investigación, mismo camino tomado por Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro y quien anoche realizó una reunión de emergencia con su equipo de seguridad.

Transmiten bronca en vivo

El inicio de la bronca fue transmitido en vivo por la cadena Fox Sports, aunque las imágenes más crudas se vieron en videos grabados por aficionados.

Cuando las peleas fueron incontenibles en la tribuna, los aficionados comenzaron a bajar a la cancha y el juego fue suspendido. Se vieron a barristas golpeados en los pasillos, en el foso que separa la cancha de las gradas y en los estacionamientos.

“La tragedia de La Corregidora… Hace tiempo que se venía gestando en las tribunas de los estadios del futbol mexicano… Nadie hizo nada o se hizo poco. Las “barras bravas”, los pseudo aficionados que recibían apoyo de los clubes, la pasión malentendida. Aquí, los resultados…”, publicó David Faitelson, de la cadena ESPN.

Suspenden jornada

Varios equipos de la Liga MX condenaron las peleas, mientras que la Liga MX anunció la posposición de los tres juegos que se realizarían este domingo: Pumas Vs Mazatlán, Pachuca Vs Tigres y Xolos Vs San Luis.

El reporte oficial de 22 heridos y ningún fallecido fue cuestionado por aficionados y periodistas deportivos, aunque Mikel Arriola recalcó que sólo darán cifras oficiales-