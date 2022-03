Aficionados de Atlas y Chivas se unen en vigilia por sus compañeros golpeados

Cientos de aficionados del Atlas se reunieron afuera del Estadio Jalisco para orar por sus compañeros golpeados en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

Desde la noche del sábado comenzaron a llegar aficionados al estacionamiento del Jalisco en Guadalajara. Algunos buscaron noticias de familiares o amigos que viajaron al duelo en Querétaro, mientras que otros simplemente fueron para mostrar su apoyo.

Prendieron veladoras y oraron durante algunos minutos. Incluso se unieron aficionados de Chivas, quienes se solidarizaron con sus añejos rivales. En algún momento los fanáticos de Zorros y del Rebaño se tomaron de las manos para pedir por los heridos

Además, algunos pidieron organizar una colecta para enviarle el dinero a los heridos en Querétaro.

"Yo no tengo la fe de lucrar, aquí estamos muchos de los integrantes de la Barra del Atlas, gente de otras barras nos están apoyando y esto lo hacemos de corazón en apoyo a las familias que lo van a requerir”, comentó “El Reno”, uno de los aficionados del Atlas, entrevistado por Reforma.

"Supimos que hay varios lesionados de los que nos han dicho, esperemos que no haya pérdidas de vidas. Nos dicen que hubo gente del Querétaro con armas que los asaltaron. Hay gente golpeada, están hospitalizados, dicen que hay 6 en coma, y vamos a hablar con las autoridades de arriba (sic) para que nos hagan el favor de trasladarlos para poder ayudarlos, acá no podemos. Hasta el momento no hemos tenido ningún contacto con ningún político y por favor, señor (Enrique) Alfaro, esto nos tiene que unir”.