Portero del Querétaro pidió parar el juego: ‘Se estaban matando en la tribuna’

La pelea entre aficionados de Querétaro y Atlas en La Corregidora impactó a los jugadores que disputaban el duelo de la Jornada 9 en la Liga MX.

Washington Aguerre, portero urguayo de los Gallos, vio desde el campo cómo comenzaron las peleas que derivaron en la suspensión del partido y que hasta ahora han dejado una veintena de heridos, varios de ellos de gravedad.

“El fútbol se tiñó de rojo. Todavía no caigo. Fue muy fuerte ver a niños corriendo", contó Aguerre un día después de la pelea que ha paralizado al futbol mexicano.

“Ayer había animales en la tribuna, no respetaban a nadie".

El juego se detuvo al minuto 61, aunque ya antes se habían dado broncas en una de las cabeceras del Estadio La Corregidora de Querétaro.

Tras la detención, cientos de aficionados bajaron a la cancha para refugiarse, mientras que varios barristas sólo entraron a la cancha para seguirse golpeando.

“Tuve que separar gente para evitar que algunos resulten lastimados… la seguridad no fue la mejor, no pudo contener a los hinchas de ambos equipos".

Aguerre lamenta en especial que los niños hayan sufrido en la tribuna:

"Ver videos y fotos me generaron tristeza… hubo niños de Querétaro que me dijeron que no querían volver a la cancha".