“No difundan cosas que no son ciertas”. Madre de ‘El Razor’ manda mensaje sobre su estado de salud

“No difundan cosas que no son ciertas”, pidió la madre de Esteban Hernández, uno de los aficionados del Atlas que fueron seriamente agredidos en las tribunas del Estadio La Corregidora, y de quien se dijo, había fallecido luego de los hechos del sábado.

A las afueras del Hospital General de Querétaro donde Hernández, mejor conocido como ‘El Razor’, ha sido atendido, Guadalupe Hernández no sólo agradeció al gobierno del estado la atención que le han brindado a su hijo, sino que también pidió a los medios de comunicación no difundir noticias que no están 100 por ciento confirmadas.

Aquí está la mamá de Esteban Hernandez "el razor" el barrista que varios periodistas daban por muerto.



Pidan una disculpa, señores. Y pídanla ya. pic.twitter.com/cauMrWjqFP — Pali Plax ♥️�� (@paliplax) March 7, 2022

“No difundan cosas que no son ciertas, le llega a mis familiares de Guadalajara y de Estados Unidos información de que mi hijo está muerto y no es cierto, le están dando atención (...) No difundan que mi hijo está muerto, de favor se los pido porque tengo familia, mi madre está grande y asustada; mis hermanos igual, no difundan cosas que no son, por favor”, señaló.

La madre del ‘Razor’ actualizó así el reporte de salud del aficionado del Atlas, quien si bien está internado en el Hospital General de Querétaro y su estado de salud es delicado, está vivo y luchando por salir adelante.

Ésta no es la primera noticia referente a la agresión que se desmiente, antes, un muchacho que fue captado en una fotografía con un familiar, que portaba lentes oscuros y que se dijo que estaba ciego, negó que esto fuera cierto, reflejando la cantidad de información que se distribuye en redes sociales y la cual llega a causar confusión en estas situaciones.