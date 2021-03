Querétaro: el atleta Erick Portillo bate récord en la Copa Nuevo León

El saltador queretano, Erick Portillo, destacó en la edición número 53 de la Copa Nuevo León de atletismo al romper el récord del certamen.

“Tuvimos una destacada participación en salto de altura con Erick Josué Portillo, el cual saltó una altura de dos metros con 24 centímetros, esta marca le apoyó para poder romper el récord del evento y esa marca lo encamina a lo que son Juegos Panamericanos junior a realizarse en Cali, Colombia en el mes de septiembre”, explicó Ángel Moreno, presidente de la Asociación Queretana de Atletismo, además precisó que portillo se pudo adjudicar un premio en efectivo por romper el récord.

Agregó que “se tuvo una destacada participación en los mil 500 metros planos con Emanuel López el cual corrió una marca de 3:56, esa marca lo coloca con una posibilidad de obtener medallas en los Juegos Nacionales Conade que ya están próximos a realizarse”.

Por ultimo dejó en claro que “la mayoría de los atletas buscaban un indicador de cómo se encontraban físicamente debido a la pandemia, porque ya se están reactivando los eventos deportivos avalados, este evento avalado (Copa Nuevo León) permite clasificarlos a lo que son los Campeonatos Nacionales de categoría como lo es Sub 18, Sub 20, Sub 23 y Libre”.

Hay que puntualizar que el evento contó con las medidas sanitarias correspondientes, e incluso no se permitió la entrada a espectadores, para cuidar la salud de los atletas que compitieron.