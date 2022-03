Liga Mx, Liga Expansión Mx y Liga Mx Femenil suspenden actividades este domingo

CDMX.- Ante los sucesos en el Estadio ‘La Corregidora’, este domingo 6 de marzo se suspenden la actividad en Liga Mx, Liga Expansión MX y Liga MX Femenil.

Para este domingo, en Liga Mx los partidos que se iban a jugar eran: Pumas vs Mazatlán (Estadio Olímpico Universitario), Pachuca vs Tigres (Estadio Hidalgo), Xolos vs Atlético de San Luis (Estadio Caliente).

En Liga Mx Femenil solo está programado el Atlético de San Luis Femenil vs Puebla Femenil (estadio Alfonso Lastras) para este domingo 6 de marzo.

En Liga Expansión MX solo se disputaría el duelo entre Tlaxcala y Leones Negros (estadio Tlahuicole).

El partido entre Querétaro y Atlas en Liga Mx fue suspendido, debido a que varios aficionados de ambos equipos se pelearon y hubo invasión en la cancha de ‘La Corregidora’. Ante esto, la Comisión Disciplinaria inició una investigación.

De forma oficial, solo se han reportado 22 personas heridas, dos de gravedad.