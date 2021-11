Caleb Plant: El guerrero de la vida que quiere ‘tumbar’ al Canelo Álvarez

Caleb Plant, rival de Saúl “Canelo” Álvarez este sábado en Las Vegas, nació en Tennessee, Estados Unidos y no ha tenido una vida fácil. De hecho, por esa razón se refugió en el deporte.

Plant nació en un pequeño poblado llamado Ashland City, donde tuvo una niñez dura, debido a que las carencias fueron parte de su vida y la constante pelea de su madre por dejar las adicciones.

Su padre fue el encargado de acercarlo al boxeo, construyéndole un austero gimnasio para que pudiera practicar boxeo desde los nueve años de edad.

Caleb Plant se fue abriendo camino en el box amateur, pero justo cuando estaba por llegar la oportunidad al profesionalismo, se convirtió en padre en el año 2012.

Con la llegada de su hija también llegó una noticia que sacudió su vida, debido a que la recién nacida padecía una enfermedad desconocida que la obligó a luchar por su vida desde el primer momento.

“Alia nació con una condición médica desconocida. Hicieron que enviaran su sangre para realizar más de 50 mil pruebas en el Hospital de Niños Vanderbilt, que es probablemente el hospital de niños más prestigioso del mundo. Todo salió negativo. Tenía al menos 150 convulsiones por día”, platicó Caleb

Su rutina estaba destinada a entrenar y pasarla en el hospital en busca de que su hija se pudiera recuperar.

El tiempo pasó volando, su pequeña hija cumplió su primer año de vida y justo en ese momento se dio la oportunidad a Caleb Plant en el boxeo profesional, carrera que empezó con el pie derecho al vencer a Travis Davidson, y de ahí tomó rumbo ascendente.

Meses después recibió una fuerte noticia: Su pequeña hija no aguantó más y falleció, no sin que antes Caleb Plant tuviera con una “plática” con ella que parte el corazón.

“Tenía una pelea en Filadelfia y ella estaba de nuevo en riesgo. Me dijeron en el hospital 'Señor Plant, sabemos que le hemos dicho esto varias veces, pero esta vez su hija va a morir’, así que cancelé la pelea. Ella estaba bajando lentamente y bajando y bajando y bajando y bajando su respiración. Fui a verla y le dije: 'Han sido 19 meses muy largos y sé que tienes que estar cansada. Si estás cansada de esto y terminas y ya no quieres hacer esto, entonces tu papá te apoya y yo estaré aquí, Me senté ahí con ella y ella tomó su último aliento el 29 de enero a las 10:55”.