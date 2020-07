¿Quieren técnico en Pumas? ¡La Volpe se apunta!

CDMX.- Los Pumas se quedaron si técnico, la salida del español Michel dejo a la escuadra universitaria con muchas dudas en este arranque del Guard1anes 2020 pero el argentino Ricardo Antonio La Volpe ya levantó la mano para dirigir a los del Pedregal y además con un bajo costo.

"No pienso en dinero, sino en logros y objetivos, ya pasé la etapa de querer monetizar. Cuando dicen que cobro caro, es mentira. Si una directiva me llama con la intención de encontrar objetivos en común, se puede llegar a un acuerdo", señaló.

De acuerdo con diversos medios los Pumas ya habrían buscado al asistente del "Bigotón" pero justamente el mismo Ricardo Antonio negó esa situación:

"Nunca me han preguntado a mí, sólo dijeron que fueron con mi auxiliar y que por cuestiones de sueldo no se podía dar mi llegada; hay que aclarar eso, no me interesa el dinero, sino estar vigente en un proyecto interesante", dijo La Volpe quien tuvo su más reciente estratega como DT con Toluca.

El argentino dijo entender la situación por la que los Pumas atraviesan, una institución sin DT y golpeada financieramente por la pandemia de covid:

"Hay equipos como América, Tigres o Chivas que son compradores, pero hay otros que tienen que formar, lo que toda la vida hizo Pumas con Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón o Mario Velarde en el banquillo, no es un equipo comprador sino que debe generar jugadores, no como el América que cuando llegó Miguel Herrera le trajeron nueve refuerzos", señaló.

Mexsport

Hasta recordó su experiencia con Atlas: "Pumas no puede comprar en demasía. Lo mismo me pasó en Atlas en 1997, al no haber presupuesto teníamos que sacar jugadores de las divisiones inferiores, es lógico lo que tiene que hacer Pumas ahora, además de traer piezas fundamentales para hacer un equipo competitivo que pelee el campeonato", señaló.

Y se dijo listo: "Estoy capacitado para las dos cosas. Se tendría que poner orden en la forma de trabajar en la categoría de 20 años y en la de 17 para generar jugadores que nutran el primer equipo. El problema es que hay una disfunción de estilos en todas las áreas".

IP