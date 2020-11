‘Quiero enfrentar a los mejores, incluido Canelo que me ha tenido miedo’, dice Chávez Jr

CDMX.- En entrevista para EFE, el boxeador Julio César Chávez Jr habló sobre los problemas que ha tenido en su vida y aseguró que a sus 34 años busca pelear con los mejores, incluyendo ante ‘Canelo’, señalando que Álvarez le ha tenido miedo.

En la entrevista, Chávez Jr aseguró que ha peleado en 57 enfrentamientos y ha demostrado que puede dar pelea.

El día que no lo consiga será un ring el que lo dirá, no la prensa. Estoy contento y después de esta pelea quiero enfrentar a los mejores, incluido el ‘Canelo’, que siempre me ha tenido miedo”, declaró.