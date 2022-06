CDMX.- En plática con ‘El Escorpión Dorado’, Rafa Márquez tocó el tema de la acusación de lavado de dinero por parte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, señalando que fue “un ma…” en su vida y le hizo ver qué personas estuvieron con él durante ese tiempo.

Rafa Márquez detalló que ya libró la acusación de lavado de dinero, en la que también estuvo el cantante Julión Álvarez.

El exjugador de Atlas declaró que sí se preguntó por qué a él le sucedió lo que vivió o qué había hecho mal, pero también aceptó que “por algo pasan las cosas” y salió adelante.

El exfutbolista señaló que algunas personas con las que no tenía contacto le ofrecieron ayuda económica, pero gente cercana ni le respondía el teléfono.

Rafa Márquez compartió que un día, en un restaurante, llegó y las personas comenzaron a especular, pero le ofrecieron ayuda.

Terminando, pido la cuenta y me dicen: ‘No, ya la pagaron’, ¿Quién la pagó? No conozco a nadie. ‘La mesa de aquel lado y también los de la mesa de ese lado me dicen que si quieres tomar algo, ellos invitan’. Ahí es cuando casi se me salen las lágrimas”, contó Márquez.