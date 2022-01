Rafael Nadal avanza en el Abierto de Australia e informa que estará en el Abierto Mexicano de Acapulco.

La figura del Abierto de Australia en la ronda inaugural fue Rafael Nadal, la máxima estrella del campeonato.

Nadal es el único ex campeón participante y comenzó con una victoria a velocidad crucero: 6-1, 6-4 y 6-2 sobre el estadounidense Marcos Girón.

“He jugado bien y las sensaciones son buenas. He sacado bien, el drive ha funcionado. Por momentos no he jugado perfecto, pero es momento de perdonar cuando no van bien las cosas. Vengo de muchos meses sin competir y de una lesión que no me ha dejado entrenarme del todo bien. He jugado muy poco en los últimos dos años. Es cuestión de encontrar la confianza, que necesito recuperar y que es difícil tener sin la competición”