‘Llevo un año sufriendo más de lo que debería’, Rafa Nadal se despide de temporada 2021

Madrid, España.- Mediante sus redes sociales, el tenista Rafael Nadal aseguró que tendrá que retirarse de las competiciones para el final de 2021, señalando que lleva “un año sufriendo más de lo que debería”.

Asegurando que necesita tomarse un tiempo, debido a una lesión en su pie, Rafael Nadal no estará en el Abierto de Estados Unidos.

Después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión, y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme bien. Es un año en el que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon y las Olimpiadas”, declaró Nadal.