VIDEO Rafael Ortiz venció a Omar Chávez siendo mesero y entrenando solo un mes y medio

Culiacán, Sinaloa.- En entrevista para el canal de YouTube, TV Boxeo, Rafael Ortiz, quien venció a Omar Chávez, contó que él trabaja como mesero y lavaloza en un restaurante de Culiacán, y que solo entrenó mes y medio previo a la pelea.

Rafael Ortiz detalló que se sintió nervioso previo a entrar al ring para la pelea ante Omar Chávez, aceptando que solo entrenó por mes y medio.

Sinceramente hoy tuve un mes y medio, porque se me ajustaron los tiempos y no pude dejar de trabajar; fue un mes y medio la preparación”, declaró Rafael Ortiz.

Ortiz reveló que trabaja en un restaurante, que es de la familia, y está en su tierra natal, Culiacán.

Le ayudo a mi primo, me ponen lo que haya qué hacer: de mesero, si hay que lavar loza, lo hago; lo que sea”, añadió el boxeador.

Rafael Ortiz aceptó que la pelea contra Omar Chávez fue dura.

Rafael Ortiz detalló que si llega a haber una pelea de revancha ante Omar Chávez se preparará mejor y contó que Julio César Chávez lo felicitó.

Me felicitó la verdad, (Julio César Chávez) me dijo: ‘Diste una buena pelea’ y eso fue todo lo que me dijo, la verdad”, declaró Rafael.