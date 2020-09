Rafael Puente ve Clásico Regio como derby entre Sevilla y Betis

CDMX.- En el debate sobre el Clásico Regio, el comentarista Rafael Puente aseguró que el Rayados ante Tigres es como un Betis contra Sevilla, si se comparara en el futbol español.

En su intervención, Rafael Puente defendió que el Clásico más importante de México es el Chivas ante América.

El Clásico Regiomontano, compararlo con el Clásico entre Chivas y América, es como en España comparar el Real Madrid vs Barcelona con el Sevilla-Betis”, dijo Puente.

Rafael Puente explicó que no quería hacer menos ningún Clásico, pero Paco Gabriel de Anda le comentó que el derby entre Betis y Sevilla es más pasional, así como el Monterrey vs Tigres.

Por su parte, David Faitelson aseguró que hay diferencia entre Monterrey y Tigres, con Sevilla y Betis, mencionando que los equipos regiomontanos hacen inversión como el Barcelona y Real Madrid.

Me parece que meterse en ese tipo de comparaciones es absurdo. Es mucho más importante, a nivel nacional, el Chivas vs América que Tigres vs Monterrey”, declaró Puente.