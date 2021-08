Todo listo para el Rally Guanajuato 2021

Todo se encuentra listo para la realización del Rally Guanajuato 2021, demandante fecha que forma parte del Campeonato Mexicano de Rallies y que viene de disputarse en tierras colimenses, potosinas y poblanas por lo que será el turno de los tramos mundialistas guanajuatenses para que las mejores tripulaciones nacionales busquen llegar al podio.

Este jueves por la noche, el piloto mexicano Alejandro Mauro recién desempacado de España confirmó estar listo para competir representado al equipo VP Garage con quienes espera dominar un Rally Guanajuato que para esta ocasión presentará superficies lodosas debido a las intensas lluvias que han caído en las últimas horas.

Muy emocionado de poder estar en México otra vez siempre se disfruta correr el rally Guanajuato así que ya listo para darlo todo", en cuanto a la adaptación a su Renault Clío RSR Rally 5 con pequeñas diferencias al que utiliza en España, dijo: “Es una categoría mayor a la que suelo correr allá en España así que estoy trabajando en adaptarme al coche, pero al ser el mismo chasis me es más fácil adaptarme, siento que me voy adaptando rápido y me siento seguro para afrontar el reto”.