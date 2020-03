¡Aguas! Sin importar ser salpicados, disfrutan tramo en Ortega

Silao, Guanajuato.- Desde una noche antes con todo y casa de acampar, y sobre todo muy ansiosos por la pasada del vehículo con la calcomanía cero, los aficionados al Rally México 2020 realizaron una especie de cuenta regresiva en uno de los tramos con mejor paisaje de toda la tercera fecha del WRC y es que en medio de una frondosa vegetación y un pequeño arroyo, los bólidos hicieron vibrar a todos en Ortega a muy pocos kilómetros de Silao.

Luis Segura se encontraba presente en dicho tramo, su intención era estar ahí muy cerca de la emoción ya que desde 13 años prácticamente no se ha perdido ningún rally.

Me quedé con las ganas de un café de olla, pero no me quedaré con las ganas de ver otro año más el Rally" dijo mientras esperaba que todo se pusiera en marcha al igual que la familia H. Valadez quienes desde Valenciana decidieron armar la carne asada ahí muy cerca del camino por donde los coches pasarían.