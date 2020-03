Rally México no seguirá el domingo, pero sí carrera atlética

León, Guanajuato.- Se canceló la última jornada del Rally Guanajuato 2020, pero sí se realizará la carrera atlética pactada para este domingo.

Organizadores confirmaron que el evento se mantiene en pie y se desarrollará por la mañana de este domingo en los alrededores del Polifórum, con salida a las 07:00 y rutas de cinco y diez kilómetros.

De hecho, desde el jueves se entregaron los paquetes de corredor en el Rally Campus y se esperan alrededor de 1,000 participantes.

La razón para no cancelar la carrera, pese a que sí se acortó el programa del Rally, es que no hay casos confirmados de Covid-19 en Guanajuato, por lo que las autoridades no han cancelado los eventos deportivos.