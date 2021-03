Rally México tomó un ‘respiro necesario’ para volver al WRC en 2022

La pandemia de Covid mermó muchas de las actividades que se realizaban en el país y en el mundo, por lo que el director general del Rally México, Giles Spitalier indicó, que no realizar la edición 2021 fue algo necesario.

Spitalier recordó lo complicado que fue llevar a cabo la edición de 2020: “Más que estar atentos y ver quién iba en primer lugar, estábamos atentos en cómo avanzaba la pandemia. Se hablaban de contagios, pero a nivel nacional se tenían los primeros cuatro.. Más bien nos preocupaba el cómo los pilotos europeos iban a regresar a sus países, porque las fronteras se estaban cerrando”.

Y explicó la importancia de no apresurarse en la realización del Rally México en este 2021:

“(NO correr) nos permitió tener un respiro. Si no hubiésemos frenado el Rally para este año, quizás nos hubiéramos enfrentado a complicados retos. Por ejemplo, actualmente el Rally Australia está pasando aceite porque luego del incendio de 2019 no tuvieron el mismo recurso y enfrentan incluso tema de demandas con pilotos y escuderías”.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) vio con buenos ojos la determinación de no correr en México el WRC 2021: “Agradecer a FIA que nos aceptó el no poder realizar el Rally este año. Insisto creo que fue una buena decisión y eso nos ayuda a mejorar y regresar más fuertes el año entrante. FIA se dio cuenta de nuestra sinceridad y cuando aceptamos que no podemos realizarlo es por algo”.

Finalmente se dijo ilusionado con la posibilidad de que sus hijos, Nicolás y Patricio, se puedan abrir camino en el rallismo, ya que consideró que la participación en el Campeonato Nacam es una gran oportunidad por lo que le gustaría verlos en un futuro en un Mundial.

