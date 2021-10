CDMX.- En sesión de preguntas y respuestas, el técnico de la Selección Mexicana de futbol de playa, Ramón Raya, contó el motivo por el que finalizó su amistad con el ‘Doctor’ Luis García, mencionando que el cronista le cerró una puerta a una gran oportunidad para cuidar de su imagen.

Recibiendo la pregunta de uno de sus amigos, Ramón Raya sintetizó el motivo por el que finalizó su amistad con Luis García.

Luis y yo teníamos una gran amistad, de mucho tiempo, y creo que en algún momento me di cuenta que era muy dispareja. Tuve oportunidad de hacer muchas cosas, cuando él lo necesitó, y él cerró la puerta a una oportunidad que yo tenía muy grande por cuidar su imagen, entre comillas”, declaró Ramón Raya.

Raya señaló que en la amistad con Luis García, el ‘Doctor’ demostró que no eran tan amigos como él pensaba y quería.

Éramos socios y cuando hay familia involucrada, y dinero involucrado, a veces se pierden las amistades. Yo decidí terminar con esa relación, la realidad es que soy tajante y le dije que si no solucionamos esto tal día, hacemos como que no nos conocemos, no lo arreglamos y ahí terminó todo”, declaró Ramón Raya.