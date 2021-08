Ramón Rodríguez ‘Ramoncillo’ se despide del futbol y le hacen homenaje

Pénjamo, Guanajuato.- Los equipos Club Liverpool y "Amigos de Ramoncillo" se reunieron este jueves en el legendario estadio "Pablo Herrera" para reconocer a una leyenda del futbol amateur de este municipio: Ramón Rodríguez ‘Ramoncillo’

Ramón Rodríguez, mejor conocido como "Ramoncillo", se retira del futbol por una enfermedad que ya no lo dejará estar al 100 por ciento.

Para mi es algo especial que me reconozcan en vida mis amigos, que fue lo que me dejó este bonito deporte en mi trayectoria y con eso me voy bien pagado", comentó.