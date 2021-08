‘No puedo más que agradecer la confianza y oportunidad’, ‘Pollo’ Ortiz se va Fox Deportes

CDMX.- Mediante sus redes sociales, Raoul ‘Pollo’ Ortiz se despidió de Fox Deportes, agradeciendo por la confianza y oportunidad que tuvo en los últimos dos años.

Asegurando que las despedidas son difíciles, Raoul ‘Pollo’ Ortiz dio a conocer que él tomó la decisión de dejar Fox Deportes.

Después de dos años, he decidido dejar Fox Deportes y no puedo más que agradecer por la confianza y oportunidad que me dieron para trabajar con ellos”, escribió ‘Pollo’ Ortiz.