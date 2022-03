‘Es una leyenda, un extraordinario narrador’; dice 'Pollo' Ortiz sobre Martinoli

CDMX.- En entrevista para el podcast “Desde La Reda”, el actual cronista de TNT Sports, Raoul ‘Pollo’ Ortiz exaltó a Christian Martinoli, asegurando que el comentarista de Azteca Deportes es “una leyenda” y “un extraordinario narrador”.

En la plática, ‘Pollo’ Ortiz mencionó que en su tiempo en Televisa Deportes y posteriormente, TUDN, él no veía la competencia como individual de “‘Pollo’ y Vaca vs Martinoli y Luis García”, sino “Televisa vs TV Azteca”.

Christian (Martinoli) es un extraordinario narrador, de los mejores de todos los tiempos”, dijo.

‘Pollo’ Ortiz calificó como halago el entrar en el mismo tema con Martinoli.

La ha roto y lo ha hecho extraordinariamente bien; para mí es un halago que me digan que estoy contra él. Lejos de ser un ma… A lo mejor sí soy peor, Christian es una leyenda y van a pasar 20 años y lo van a recordar, no sé si a mí, ojalá que sí”, declaró ‘Pollo’ Ortiz.

El cronista de TNT Sports añadió que es un halago ser comparado con Paco Villa y ‘Perro’ Bermúdez, estando cercano a lo que hacen sus excompañeros de TUDN.

En 2020, ‘Pollo’ Ortiz aseguró que Martinoli es de los mejores comentaristas y también habló de su salida de Televisa Deportes.

‘No importa cómo llegues, sino cómo te mantienes’; añade ‘Pollo’ Ortiz

En la plática, ‘Pollo’ Ortiz también habló del ‘hate’ que genera, mencionando que él ganó un concurso y pudo llegar a Televisa Deportes en ese entonces, por lo que fue criticado.

“Me dicen: ¡Tú entraste, porque ganaste un concurso!’, pues sí, lo gané, ¿qué chi… que lo haya ganado? Ahora resulta que está mal competir y ganar”, declaró Ortiz.

Entre otros motivos del odio que le tienen está el que ha declarado ser fanático del América y no tuvo recorrido en medios, como otros, asegurando que cada uno tiene un camino diferente, tanto en los medios como en la vida, mencionando que logró capitalizar una oportunidad.

No importa cómo llegues, sino cómo te mantienes, porque cualquier apadrinado si no tiene calidad, lo cepillan”, declaró.

‘Pollo’ Ortiz aseguró que no es el mejor, ni tampoco el peor en la narración de futbol.