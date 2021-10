CDMX.- En plática con Antonio de Valdés, el cronista Raoul ‘Pollo’ Ortiz habló sobre su salida de Televisa Deportes, mencionando que le tocó como técnico: lo ratificaron y después, le dieron patada en el trasero.

Contando que llegó a narrar partidos de la Selección Mexicana en el mundial de futbol de Brasil 2014, hubo un momento en el que ya no, y en 2019, se dio su salida de Televisa Deportes, mencionando que no le dieron una razón de su despido.

No sé, si puedes hablar con alguien y que te den la razón porque a mí no me la dijeron. Fue sorpresiva, me aplicaron la de los técnicos y es: te ratifico y después te doy una patada en el trasero”, mencionó ‘Pollo’ Ortiz a Toño de Valdés.