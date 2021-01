‘Raspa’ a Norma Palafox: ‘No me gustaría cortar mi carrera por seis meses’, dice Carolina Jaramillo

Guadalajara, Jalisco.- ¡Uy! En conferencia de prensa, Carolina Jaramillo de Chivas Femenil aseguró que, a diferencia de Norma Palafox, no le gustaría cortar su carrera futbolística por seis meses, debido a un reality show.

En la conferencia, Carolina Jaramillo mencionó que respeta la decisión de Norma Palafox, quien participará por segunda ocasión en Exatlón Estados Unidos, e incluso aseguró que le han preguntado si ella lo haría.

No me gustaría cortar mi carrera por seis meses. Siento que ahorita no, quizás más adelante, ya en el retiro, pero no me pasa por la cabeza”, declaró Jaramillo.