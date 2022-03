Raúl Jiménez no le cierra las puertas a jugar en la MLS

El mexicano Raúl Jiménez ya no ve con malos ojos el llegar a jugar en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos en un futuro próximo, cuando decida dejar el futbol europeo.

Actualmente el atacante milita en el Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra, pero a sus 30 años de edad se especula si renovará por más temporadas con los Wolves o saldrá de la institución.

Y más después de las declaraciones que dio Jiménez este lunes para W Deportes, en donde afirma que podría emular a su compatriota Héctor Herrera, quien acaba de firmar con el Houston Dynamo de la MLS.

“Siempre es una posibilidad, nunca me cierro las puertas de ningún lugar, así como regresaría a México, un día por qué no ir a Estados Unidos. En alguna ocasión me pude ir a China, si se diera la oportunidad tal vez lo haría en esta ocasión”