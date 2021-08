“Nunca pensé en terminar mi carrera”, aseguró Jiménez, cuya vida estuvo peligro hace algunos meses

“Los médicos me dijeron que fue un milagro que sobreviviera”. Las confesiones de Raúl Jiménez le ponen la piel chinita a cualquiera, y el delantero no se guardó nada en la entrevista que le realizó The Guardian, en la que incluso señaló que si fuera por él, no usaría el casco que los médicos le han colocado.

El sábado pasado, en la primera jornada de la temporada 2021-2022 de la Premier League, Jiménez fue titular con el Wolverhampton por primera vez desde su lesión y disputó los 90 minutos del duelo ante el Leicester, mismo que finalizó con una derrota de 1-0 para el cuadro del mexicano.

Jiménez estuvo nueve meses fuera de las canchas | Foto: Captura de pantalla

El resultado no fue el mejor, aunque volver a pisar el terreno de juego sin duda fue un triunfo para Jiménez, quien recibió sinceras palabras de aliento y apoyo no sólo de parte de sus compañeros sino también de los rivales.

“Vinieron a mí la mayoría de los jugadores del Leicester, como Vardy, Maddison, Soyunçu para decirme que era un honor estar allí jugando conmigo en mi primer partido de regreso. Me sentí muy bien por aquello”, reveló el delantero en la entrevista, de acuerdo con las frases que recogió la cuenta de Instagram, Juan Futbol.

Este detalle no fue para menos, pues tuvieron que pasar nueve meses para que el mexicano pudiera volver a participar en un partido oficial, una vez salvado el peligro en el que estuvo luego del encontronazo con David Luiz.

“Los médicos me dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Tenía el cráneo fracturado y hubo un poco de sangrado dentro del cerebro, por eso la cirugía tenía que ser rápida. Recuerdo que llegamos al estadio, dejé mis cosas en el vestuario, salí con mis compañeros a ver la cancha y luego volvimos al vestuario, y luego fue como si se apagaran las luces. No recuerdo nada más”.

Por otro lado, Jiménez señaló que ha visto el video del golpe desde varios ángulos pues no lo recuerda, y aunque fue complicado esperar tanto tiempo para jugar, nunca pensó en abandonar el futbol.

"Siempre pensé que después de mi recuperación estaría de vuelta para hacer lo que me gusta hacer. Nunca pensé en terminar mi carrera", y agregó: “Los médicos me dijeron que (el casco) era una protección para prevenir algo que en este momento podría ser más peligroso para mí que para cualquier otro jugador. Si fuera por mí, no lo usaría”.

