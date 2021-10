‘Las injusticias no van conmigo’: Orvañanos revela por qué ‘rompió’ con José Ramón

Raúl Orvañanos recordó sus salidas de Imevisión (hoy TV Azteca) y Televisa. En ambos casos, acepta, sintió un trato injusto, en especial en su relación con José Ramón Fernández.

“Las injusticias no van conmigo, por eso renuncié a Canal 13 cuando teníamos un programa muy sólido, y luego también por eso (salí) de Televisa. Renuncié a las dos cadenas porque consideraba que había injusticias”.

En entrevista con el canal de YouTube ‘Apuntes de rabona’, Orvañanos repasó su carrera como comentarista de televisión, luego de retirarse del futbol profesional con sólo 26 años.

Orvañanos aprendió de los mejores en televisión

Orvañanos comenzó como reportero de Imevisión en Ciudad Universitaria, durante los juegos de los Pumas.

“Yo hacía cancha en ciudad universitaria, hacía cancha y José Ramón narraba en el palco y con el tiempo me dijeron ‘Hay que prepararse para que narres también, porque José Ramón no podrá hacerlo todo’”.

Sus primeros juegos ya como narrador fueron en el estadio Luis Pirata Fuente en Veracruz y pudo aprender de dos leyendas: Ángel Fernández y Fernando Marcos.

“Tuve la fortuna de trabajar con Ángel Fernández y con Fernando Marcos, que uno era el mejor narrador que hemos tenido en México y don Fernando con todo el conocimiento que había tenido en el futbol… trabajar con esas personas me ayudó muchísimo”.

Raúl Orvañanos.

La dupla Raúl Orvañanos-José Ramón Fernández

El exjugador del Atlante vivió su mejor época en Imevisión tras la creación de DeportTV, programa pionero en el periodismo deportivo en televisión y en el que armó pareja con José Ramón Fernández, entonces su jefe.

“Se forma la dupla con José Ramón de una manera accidental porque somos de personalidades muy diferente y estas personalidades tan diferentes acabaron dando un gran resultado y fuimos caminando en este programa que se llamaba DeporTV,”.

El éxito del programa era tal que le competían en audiencia a los contenidos de Televisa, con todo y que Imevisión era una empresa estatal.

“Yo les llamaba (a Televisa) los de la tiende enfrente, porque prácticamente éramos una tiendita y ellos un súper mercado, pero llegar a competir tuvo su mérito y poco a poco nos fuimos metiendo en el gusto de la gente”.

José Ramón Fernández.

El rompiento con Joserra

Sin embargo, a finales de los años 80 la relación entre Orvañanos y Joserra se fracturó y no hubo retorno.

“Yo ya no estaba a gusto trabajando con José Ramón, yo pensaba que no era justo lo que tenía, ni lo que ganaba, ni el trato que me daban después de tanto tiempo trabajando juntos”.

Fueron varios los problemas de Orvañanos con José Ramón, pero destaca el trato que le daba su jefe.

“Con el único que no tenía buena relación era con José Ramón, con mi jefe pero no tan buen jefe… (no me gustaba) el trato como colaborador, el pago, enfrentamientos personales por puntos de vista de trabajo, porque si jugaba bien el América yo decía que jugó bien y él decía que no y eso generaba problemas, pero yo tenía que defender mi forma de trabajar y lo defendía siempre. Un día le dije a José Ramón ‘Disculpa ya no estoy a gusto trabajando contigo y ya me voy’”.

La mala relación siguió incluso con Orvañanos ya fuera de la televisora, pues José Ramón le lanzó varios “dardos” a su exsubordinado.

“La relación se dañó mucho, la relación de trabajo que teníamos se deterioró mucho, recibí muchas críticas directas de José Ramón, yo también respondí algunas. Con el tiempo me di cuenta que era una tontería caer en ese tipo de ego... él siguió siendo agresivo, ofensivo en algunas ocasiones y ahora con el tiempo tenemos una relación si no buena, sí de respeto”.

La creación de La Jugada en Televisa

Tras un breve paso por Cablevisión, al inicio de los 90 Orvañanos entró a Televisa y ahí volvió al estrellato, creando el exitoso programa La Jugada.

Pero todo cambió en 2006, cuando le quitaron la conducción de ese programa durante el Mundial de Alemania.

“En el Mundial de 2006, yo tenía la encomienda de narrar los juegos de la Selección con Enrique Bermúdez y ya en 2002, al acabar la participación de la Selección, yo me incorporaba a un programa diseñado por un servidor, como era La Jugada, y ahora no sucedió así y ya lo veía venir”.

Raúl Alarcón era el jefe de Orvañanos en aquella época y el veterano narrador nuevamente sintió un trato injusto al quitarle la titularidad de La Jugada.

“Yo veía perfecto cómo venía, porque con Javier Alarcón, que tenía una gran relación con él, y veía cómo el comportamiento con él había cambiado. Antes de la Copa del Mundo eso no fue muy bonito para mí, fue muy complicado, nadie lo supo porque no me gusta transmitirle problemas a la gente”.

Orvañanos con Enrique El Perro Bermúdez.

Orvañanos no se atrevió a nombrar a Alarcón entre sus amigos, aunque aclara que no guarda rencor.

“Era mi amigo... últimamente nos hemos encontrado y nos saludamos, pero los que yo considero mis amigos son diferentes”.

Incluso recordó que su última transmisión fue la final del Mundial entre Alemania e Italia. Ahí se despidió de Enrique El Perro Bermúdez, su compañero de micrófonos y amigo.

“Terminé el partido, me quité los audífonos y le dije ‘Nos vemos, mi querido brother, ya me voy’. Me dijo ‘¿A dónde te vas?’, y le dije ‘¿Qué chingados te importa?’ y ahí me fui de vacaciones”.

Televisa sufre ante Christian Martinoli y Luis García

Por último, Orvañanos recordó que en su época, Televisa dominaba el rating en los juegos de la Selección Mexicana, contraste con el momento actual, en el que TV vence con las transmisiones de Christian Martinoli y Luis García.

“(En Televisa) todavía no le han encontrado cómo debe ser su estilo y su forma de trabajar para competirle a Azteca, que tiene un estilo muy definido y de este lado un día los ves serios, otro días más relajados”.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos