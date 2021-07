‘No se portó bien y me molesté’, dice Orvañanos sobre Alarcón por su salida de Televisa

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, Raúl Orvañanos habló sobre su salida de Televisa Deportes, señalando que en su momento Javier Alarcón “no se portó bien”.

Cuestionado sobre su salida de Televisa, Raúl Orvañanos señaló que, al final, aclaró diversos temas con Javier Alarcón.

Al final, nos sentamos, platicamos, aclaramos paradas y cada quien dio su punto de vista. Lo único que le dije y lo digo aquí, fue que no se portó bien. De un amigo, tú esperas que te avise”, declaró Orvañanos sobre Javier Alarcón.

Para el mundial de Alemania 2006, Raúl Orvañanos aseguró que, cuando terminara la participación de la Selección Mexicana, volvía al programa ‘La Jugada’, pero no se dio así.

Le dije a Javier: ‘Lo único que me duele es que siendo amigos es que no me hayas dicho eso’. Durante un tiempo estuve molesto con él”, declaró Orvañanos.