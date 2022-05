‘Quería ser muy autoritario’, revela Orvañanos por qué se peleó con 'Joserra'

CDMX.- En entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin, Raúl Orvañanos habló sobre cómo fue que se distanció en un inicio de José Ramón Fernández, aceptando que se fue de Imevisión porque el periodista era muy autoritario y no dejaba expresar diferentes puntos de vista.

Raúl Orvañanos contó que en ‘DeporTV’, él y José Ramón Fernández eran antagónicos, ya que a él le tocaba ser “el bueno” y a ‘Joserra’ ser “el malo”, y aseguró que nunca hubo línea para pegarle al América, pero salió de Imevisión peleado con su excompañero, aunque el pleito fuerte con el periodista fue después.

Me dice: ‘¿por qué te vas?’, (respondí) ¿Quieres la verdad? Porque ya no quiero trabajar contigo”, contó Orvañanos. “¿Cuáles serían los puntos por los que yo no quería trabajar con él? Él en esa época, él quería que la crítica fuera como él la hacía, entonces sí tenías otro punto de vista, no le gustaba él”, añadió Orvañanos.