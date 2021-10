‘No sé si vuelva a narrar, lo mejor está por venir’; asegura Raúl Sarmiento

CDMX.- En entrevista para ‘Apuntes de Rabona’, Raúl Sarmiento fue cuestionado sobre su mejor momento, pero el cronista aseguró que no puede vivir en el pasado, desconociendo si vuelva a narrar, pero señalando que “lo mejor está por venir”.

Lo mejor está por venir, siempre; no me quedo en el pasado. Disfruté maravillosamente mil cosas, ¿qué te puedo decir? He ido a Mundiales (de futbol), he ido a Olimpiadas, he vivido intensamente, pero sí me quedo en eso, ya no voy a disfrutar lo que viene y yo creo que puedo hacer muchas cosas. No sé si vuelva a narrar, no sé”, declaró Sarmiento.