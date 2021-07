Héctor Moreno le adelantó a Joel Campbell que jugaría en Monterrey

Joel Campbell fue presentado virtualmente ante la afición de los Rayados del Monterrey, por lo que en un breve video publicado en las redes sociales de la ‘Pandilla’ aceptó que hace poco más de 15 días el propio Héctor Moreno le confesó que serían nuevos compañeros.

Hace dos semanas que jugué contra México en la Nations League, hablé con Héctor Moreno que se me acercó y me dijo vamos a ser colegas, le dije ¿Vas para León? y me dice: " No voy para Monterrey" y bueno lo que es la vida ahora dos semanas después aquí estamos” .