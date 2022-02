‘México es un país de…’, habría dicho Funes Mori y se habría peleado con agentes en aeropuerto

Monterrey, Nuevo León.- De acuerdo con información de Willie González, el futbolista de Rayados, Rogelio Funes Mori se habría peleado con agentes del SAT en aduanas y habría dicho que ‘México es un país de…’.

En el programa ‘RG La Deportiva’, Willie González contó que tuvo que ir al aeropuerto, debido a un tema personal, cuando uno de los agentes del SAT, al que identificó como Alejandro, le contó sobre lo que habría sucedido con Rogelio Funes Mori.

De acuerdo con el agente del SAT, Rayados llegó el pasado lunes 14 de febrero al Aeropuerto Internacional de Monterrey y junto con cinco compañeros se dieron cuenta que Rogelio Funes Mori traía tres maletas, por lo que fue revisado.

Esto me lo comentaron los seis oficiales del SAT de la aduana, no es una cosa que esté inventando, te estoy comentando lo que dijeron los oficiales del SAT”, declaró Willie González.

Al abrir las maletas de Funes Mori, los oficiales del SAT encontraron productos de la marca Christian Dior, Prada y Louis Vuitton.

Al momento de darnos cuenta que el señor en sus maletas traía productos que rebasaban los 500 dólares por mucho, empezamos a hacer un cálculo y al momento de hacerlo, el señor (Funes Mori) me mentó la madre. Tres veces me la rayó”, contó el agente del SAT a Willie González.

Willie González añadió que otra agente, una mujer, le contó que Rogelio Funes Mori la insultó “con la palabra V”.

El agente que estaba del lado derecho me comentó que el señor Funes Mori dijo: ‘México, país de m…’, a lo cual, lo que ellos comentaron fue que se enfrascaron en una discusión muy fuerte, porque el señor Funes Mori no quería pagar, no estaba de acuerdo”, contó González.

Uno de los agentes le comentó a Funes Mori que el futbolista juega en el País y con la Selección Mexicana, pero tenía que pagar el impuesto, pero el deportista se molestó más y pidió la terminal para poder hacer el pago, pero los agentes le comentaron que debía ir a una oficina.

El incidente con Rogelio Funes Mori habría ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

Al final, Funes Mori tuvo que pagar más de 10 mil pesos, tomó las maletas, pero volvió a insultar a los agentes del SAT.

Willie González también comentó que le habló a la directiva de Rayados, pero le comentaron que no tenían reporte de lo que habría sucedido, cuestionando por qué el futbolista no fue arrestado, y espera que haya versión del futbolista del Monterrey, aunque señaló que no le sorprendería que sí haya insultado a los oficiales, calificando al deportista como alguien que ha sido “grosera, soberbia, poco humilde y déspota” con la prensa.

Rayados llegó el pasado lunes, tras su participación en el Mundial de Clubes, donde quedó en quinto lugar.

