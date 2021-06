Madrid, España.- Carlo Ancelotti fue presentado como nuevo técnico de Real Madrid y en la rueda de prensa fue cuestionado sobre si los mexicanos Javier ‘Chicharito’ Hernández e Hirving ‘Chucky’ Lozano podrían ser considerado, a lo que el entrenador aseguró que, en este momento, no puede decir si encajarían.

Cuestionado por Gloria Hernández de Fox Sports sobre ‘Chicharito’ Hernández e Hirving Lozano encajarían en Real Madrid, Carlo Ancelotti aseguró, primero, que tiene buena relación con ambos jugadores.

¿Qué puedo decir? Afortunadamente he tenido buena relación con todos los jugadores, tengo mucho cariño a (Chucky) Lozano, esto es normal, porque lo he llevado a Napoli; tengo mucho cariño a ‘Chicharito’ que marcó un gol muy importante en cuartos de final de Champions contra Atlético de Madrid (en 2015), pero no puedo decir ahora si encajarían en Real Madrid”, declaró Ancelotti.