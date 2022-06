‘Bebía café y me bañaba con perfume’, Cicinho revela que entrenó ebrio en Real Madrid

Madrid, España.- En entrevista para el programa ‘Ressaca’, el exjugador de Real Madrid, Cicinho, habló sobre el alcoholismo que padeció, aceptando que llegó a ir a los entrenamientos del equipo merengue en estado de ebriedad, pero se quitaba el aliento con café y se “bañaba con perfume” para evitar el olor a bebidas alcohólicas.

Cicinho contó que comenzó a beber a los 13 años y durante su adolescencia, amigos le hacían favores de conseguirle el alcohol.

Si me preguntan si alguna vez he ido borracho a entrenar con el Real Madrid, lo hice. Bebía café para quitarme el aliento y me bañaba con perfume”, declaró Cicinho.