Sergio Ramos se despide del Real Madrid con una emotiva rueda de prensa y un vídeo de despedida

La columna vertebral del Real Madrid dice adiós al equipo de sus amores después de 16 temporadas defendiendo el escudo Merengue

Sergio Ramos da por concluida su estadía en el equipo Merengue después de 671 partidos, 101 goles, cuatro Copas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España

"El dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca sabía que lo mío no era un problema económico, era de años, me ofrecían un año y yo quería dos, era continuidad para mi familia. En las últimas conversaciones digo que acepto y me dicen que ya no hay oferta. Se me comunica que aun habiendo dado el OK a la última oferta que había sobre la mesa se me comunica que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado".