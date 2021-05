Real Madrid empata 2-2 contra Sevilla y se le escapa el liderato de la Liga

El liderato de la Liga se le escapa al Real Madrid con un agónico empate 2-2 con el Sevilla en un partido envuelto en polémica.

El Madrid llegaba tras el golpe en Londres, pero con el liderato como premio de consolación.

El Sevilla se encontraba con una última oportunidad para pelear por el título.

El partido se vio envuelto en polémica por las múltiples ocasiones en las que el árbitro central utilizó el VAR para tomar decisiones muy apretadas en el encuentro.

Aún faltan tres partidos para que termine la campaña en España y se decida quién será el próximo campeón.

El árbitro Martínez Munuera negó un gol y un penal a Real Madrid luego de consultar con el VAR, ocasionando que los dirigidos por Zinedine Zidane no se pusieran al frente del marcador en un par de ocasiones.

Fue en el primer tiempo la primera corrección del VAR, puesto que el Real Madrid se puso al frente en el marcador con un gol de Karim Benzema en el minuto 12 del partido, sin embargo, se señaló fuera de lugar.

Minutos después, el Sevilla marcó el primer gol del partido por medio de Fernando y se pusieron al frente en el marcador.

Fue para el complemento cuando una posible mano en el área del Sevilla no se señaló, luego que en un centro el esférico pegó en un defensor, sin embargo, la tecnología no pidió la revisión del árbitro central y no se señaló la pena máxima.

Finalmente, hacia el minuto 70, Marco Asensio igualó el juego y puso el 1-1 en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Al 75, una nueva polémica apareció, puesto que el VAR confirmó un penal a favor del Sevilla por una mano de Éder Militão en el área en un tiro de esquina. Curiosamente, en el contragolpe de dicha jugada, Karim Benzema fue derribado en el área y fue cuando el central señaló un penalti a favor de los Merengues.

En la charla con el VAR, el silbante central fue a revisar la jugada y marcó la primera pena máxima a favor del Sevilla.

El partido terminó 2-2 con gol de los últimos minutos de Hazard a pesar de ser tan criticado por los seguidores del Madrid.