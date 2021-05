¿Los últimos partidos de Zidane? El francés saldría del Madrid al terminar la temporada

Perder la oportunidad de pelear por la Champions League marcó un antes y un después para Zinedine Zidane, quien de acuerdo con medios de comunicación españoles, habría decidido no continuar en el banquillo del Real Madrid.

La segunda etapa del entrenador francés estaría por llegar a su fin en la capital de España, esto de acuerdo con la información que dieron a conocer el programa de radio Onda Cero y Marca y pese a que cuando decidió regresar al banquillo merengue, Zidane firmó un contrato hasta junio de 2022.

La dolorosa eliminación sufrida ante el Chelsea en Champions League, sin embargo, habría cambiado la manera de pensar del ídolo madrileño, quien incluso ya le comunicó al plantel su decisión de no continuar.

Aunque no hay nada confirmado todavía, las declaraciones que ha ofrecido “Zizou” previo a los partidos que ha disputado el Real Madrid permiten pensar en un cambio que en palabras del todavía entrenador, beneficie al equipo y a la institución.

“Se dice que las veces que me he ido lo dejo porque me quito la responsabilidad o porque se complican las cosas, nunca ha sido así. Lo que hago lo hago a tope, y llega un momento en el que es momento de cambiar, para todos, no solo por mí, por el bien de los jugadores, del club, de las personas”, dijo el francés.