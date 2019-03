Reboceros de La Piedad gana a Yalmakan y aún sueñan con liguilla

Chetumal, Quintana Roo.- Reboceros de La Piedad superó por la mínima ventaja de 1-0 al conjunto del Yalmakan FC, en partido de la Jornada 26 en la Liga Premier Grupo Dos, donde los michoacanos se adjudicaron 3 puntos que lo mantienen aún con ligeras esperanzas de Liguilla.

La única anotación se escribió en la primera parte de este encuentro, celebrado en la cancha del estadio José López Portillo, en Chetumal, Quintana Roo, sede del cuadro Yalmakan FC.

El autor de la solitaria anotación de Reboceros fue William Guzmán al minuto 12'.

Después de este resultado, la escuadra rebocera sumó 32 puntos y mantiene la distancia de 10 puntos con los equipos que pelean el cuarto boletos para liguilla en el Grupo Dos, entre ellos Cruz Azul Hidalgo.

Enfrentará a rivales que luchan por boleto a liguilla

Al torneo aún le restan 4 jornadas y hay posibilidades de llegar a liguilla si continúan sumando, pero un descalabro en la siguiente fecha, combinado con triunfo de los que van arriba, terminarían con las esperanzas.

Lo relevante de Hector Jair Real y sus pupilos es que dos de esos últimos juegos serán contra rivales directos en la lucha por la fiesta grande: Cruz Azul Hidalgo y Real Zamora, que los tendrá como local en el Juan N. López, por lo que debe pesar.

La segunda parte de este juego fue de muchos roces tanto, así que hubo dos expulsiones, una para Luis Ángel Morales de Reboceros y la otra para Antonio Guzmán del Yalmakan los dos hombres importantes en sus equipos.

Apelarán expulsión de Morales

También trascendió que la expulsión de Luís Ángel Morales podría ser apelada por la directiva de Reboceros, ya que se consideró rigorista en una falta que de hecho era a favor de La Piedad y en cambio se sacó tarjeta roja al jugador de La Piedad.

Los partidos que siguen

Jornada 27, ante Cruz Azul Hgo (Local)

Jornada 28. Vs. Tabasco (Visitante)

Jornada 29 Vs. Real Zamora (Local)

Jornada 30 Vs. Sporting Canamy (Visitante)