Refuerzos de León, da impresión que vienen a foguearse; opina Oribe Maciel

León, Guanajuato.- Llegaron los primeros refuerzos para el equipo León: Sebastián Fassi, portero proveniente de Mineros de Zacatecas de la Liga de Ascenso y Stiven Barreiro, defensa central que llega del equipo Pachuca.

No son los refuerzos esperados, ni es la primera ocasión que la organización hermana envía algo a la Fiera. En otra etapa, en la Liga de Ascenso, por ejemplo, arribaron Luis Montes, Gullit Peña, William Yarbrough y otros que hicieron historia en el Club.

Los que envío ahora el grupo Pachuca, no son jugadores con trayectoria importante en el fútbol del continente, ni aquí en México. Da la impresión de que vienen a foguearse, a madurar futbolísticamente y a ver si pueden aportar a mejorar el nivel del conjunto verde. Son jóvenes ambos y pueden dar el estirón, más el colombiano Barreiro que ya ha jugado en Primera División con Atlas y Pachuca.

Pero todavía falta ver quien más llega, en qué zona de la cancha se desempeñan y cuántos más. Sin conocer el punto de vista del entrenador, ni de los recursos con que cuenta la organización, así, de afuera, se ve que faltan dos mediocampistas y un delantero. Si son jugadores de alto nivel, ayudarán al León a mantenerse en los primeros lugares y a buscar en esta temporada la octava Copa, porque se puede acabar el crédito al cuerpo técnico que ha estado tan cerca de lograrlo.

Monterrey perdió con estilo

El equipo Monterrey cayó 2-1 en tiempo de compensación con Liverpool, campeón de la Champions y candidato a coronarse en la Liga Premier inglesa, esto en la semifinal del Mundial de Clubes. Derrota digna, una más en un evento importante y hasta cierto punto esperada, comparando planteles, liga y valor económico de cada equipo. Por eso hay maneras y maneras de perder, en esta ocasión el equipo norteño no fue un conjunto timorato, agazapado, jugando a ensuciar el partido para que no te goleen, no fue el caso. Todo lo contrario, jugó y planteó el partido muy inteligentemente para equilibrar fuerzas.

El DT Rayado, Antonio Mohamed, metió desde un inicio lo mejor y Jürgen Klopp se guardó su tridente de lujo, de Mohamed Salah, Boby Firmino y Sadio Mané para el cierre del cotejo. Con posibilidades serias de tiempos extras y hasta definición en penales, así de parejo se vio el partido y bueno, al final en una jugada de mucha fortuna consiguen el gol del triunfo que los ponen en la final contra Flamengo.

Y al Monterrey lo obligaron a decidir si iban por un tercer lugar o se enfocaban en buscar el campeonato local de la Liga MX. La decisión fue otro acierto del conjunto norteño, pues regresaron a nueve jugadores titulares a México, para recuperarlos y presentar frente al América en la final su mejor versión.

Después de este partido en Catar, las Águilas ya no son tan favoritas, Monterrey se vio fuerte y regresará muy bien anímicamente.