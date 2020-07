Regresó la F1 y Bottas se llevó la de cuadros

Austria.- La Fórmula 1 regresó a las actividades y este domingo dentro del Gran Premio de Austria el piloto finlandés, Valttieri Bottas de la escudería Mercedes logró llevarse la bandera a cuadros en un circuito que no contó con acceso al público debido a la pandemia por covid.

Bottas stuvo acompañado en el podio por Charles Leclerc de Ferrari y el británico Lando Norris de McLaren, mientras que el británico Lewis Hamilton fue cuarto luego de largar desde el quinto puesto tras recibir minutos antes del arranque de la carrera, esto debido a una sanción.

Hamilton finalmente fue perdonado de no recibir una sanción mayor debido a que no relentizó su monoplaza, situación que fue reclamada originalmente por la escudería Red Bull, producto de una bandera amarilla que indicaba que todos los participantes debían bajar la velocidad, situación que no acató el británico.

Por su parte el holandés Max Verstappen de Red Bull que compartió la primera línea con Bottas tras la sanción a Hamilton, quedó fuera de carrera en las primeras vueltas por problemas técnicos.

El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez logró hacer una buena carrera y se coló hasta la sexta posición en circuito por demás demandante.

Muestran su rechazo ante racismo

Antes de arrancar la carrera todos y cada uno de los pilotos pusieron una pierna en el suelo y mostraron su rechazo ante las diversas muestras de racismo en la humanidad, en los últimos días.

