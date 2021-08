"Aplauden a un golpeador": El tempestuoso regreso de Renato Ibarra al América

En la cancha Renato Ibarra generó aplausos y hasta una ovación de los aficionados del Club América. Fuera del campo, el regreso del ecuatoriano provocó un “abucheo” gigante.

¿De qué acusaron a Renato Ibarra?

El fin de semana, el delantero ecuatoriano reapareció como jugador de las Águilas del América, luego de pasar año y medio entre inactividad y préstamo en los Rojinegros del Atlas.

En marzo de 2020, Ibarra fue dado de baja por las Águilas debido a un violento incidente con su esposa, Lucely Chalá. La ecuatoriana lo acusó de querer golpearla, insultarla y jalonearla, todo estando ella embarazada.

Renato pasó unas semanas en prisión, acusado de tentativa de feminicidio, tentativa de aborto y violencia familiar. Dejó el Reclusorio Norte de la Ciudad de México cuando la propia Lucely Chalá le otorgó el perdón legal.

Justo bajo el argumento de que los cargos no procedieron, primero Atlas y luego el América registraron a Ibarra en los torneos de Liga MX y ahora las Águilas le han devuelto el protagonismo, con un gol ante Xolos de Tijuana y una ovación casi unánime de la afición en el Estadio Azteca.

‘Aplauden a un golpeador de mujeres’: David Faitelson

Pero las acusaciones no han quedado en el olvido, con todo y que el América respalda al ecuatoriano y no sólo alega que el jugador está arrepentido, sino que presume que éste se sometió a cursos de paridad de género y terapias individuales y familiares.

David Faitelson, de la cadena ESPN, ha sido uno de los críticos más duros ante la postura de las Águilas y de su afición.

“Un estadio vitoreando a un hombre que hace 17 meses intentó asesinar a una mujer embarazada. Lo que pasó el domingo en el Estadio Azteca es responsabilidad de muchos y de todos. El club América, su dueño, sus directivos, su entrenador y la Liga MX que lo permite”, lanzó David Faitelson en Twitter, donde suma 3.7 millones de seguidores.

“¡Qué decepción de la afición americanista! Yo creía que estaban mejor educados. Me costaba entender cuando vitoreaban a un golpeador de periodistas, pero es muy diferente aplaudir a un golpeador de mujeres. Igual es lo que ven en su casa…”.

‘Sólo consignan las ovaciones’

Otros comentaristas y periodistas criticaron no sólo la reaparición de Renato Ibarra con el América, sino el tratamiento desde los medios de comunicación, olvidando las acusaciones al ecuatoriano.

“Muchos creen que se usa a Renato Ibarra como pretexto para hablar mal del América. Pues yo no vuelvo a poner un tweet de América varonil mientras Renato esté ahí. Y sí, al club en nada le afecta que yo no los mencione. Pero esta es mi acción individual”: María Fernanda Mora

“Cuando me tocó hablar de Ibarra en su estadía en Atlas, siempre mencioné su acusación de violencia familiar y tentativa de feminicidio. No problema, no tema legal.

Veo a muchos colegas que les cuesta mencionar por qué estuvo fuera del América 1 año, solo consignan las ovaciones”: Natalia León.

“Si yo tuviera una empresa y mi mejor empleado golpeara a su mujer, lo despido de inmediato y no lo vuelvo a contratar nunca, más allá del dinero que pudiera costarme su ausencia. Pero hacen falta huevos y valores para tomar decisiones así, y en México, pocos los tienen”: José Pablo Coello.

“La ovación a Renato Ibarra fue patética y lamentable… Que el América siga festejando su liderato con sus “ídolos de papel”: Fernando Cevallos.

“No he escrito aquí lo que pienso sobre el regreso de Renato Ibarra al América. Hoy que anotó, ni lo festejé. Me dio hasta pena. No me parece que esté en el equipo, ni en la Liga. Volvemos al tema de hace meses, pero se debió actuar diferente, penalizarlo o venderlo”: Giselle Zarur.

“La ovación a Renato habla mucho de la existencia de un lamentable sector de la sociedad machista en México. Vergonzoso”: Rodolfo Landeros.

Denuncian burla y normalización de la violencia machista

La plataforma Versus, integrada por periodistas y activistas mujeres, fue un paso más allá y señaló el intento de normalización de la violencia, pues varios medios impresos publicaron en sus portadas a Ibarra celebrando como si nada hubiera pasado.

En especial, Versus critica la portada del suplemento Cancha de Reforma, que tituló “Golpe de autoridad”, en un juego de palabras que mezcla la victoria y liderato americanista con los golpes de Renato a su esposa.

“Espectacularizar la violencia machista a cambio de likes, ventas e interacciones no es solo un acto deplorable, es partícipe de la amenaza latente contra las mujeres en todos los espacios y de la consumación de los feminicidios. La violencia machista empieza aquí”, publicó Versus en redes sociales.

“En México puedes ser denunciado por violencia contra las mujeres y no solo volver como si nada a una plataforma de amplio alcance como el futbol profesional para ser ovacionado, también obtienes portadas que celebran y hacen mofa de la tentativa de feminicidio”.

Y Sonia lleva a Renato Ibarra en la piel

En absoluto contraste, Sonia Herrera lleva a Renato Ibarra tatuado en la piel, y no es poesía.

Desde 2016, la fiel seguidora azulcrema se obsesionó con el volante ecuatoriano por su forma de jugar y carisma. Cuatro años más tarde, después de decenas de autógrafos conseguidos y hasta el "follow" en Instagram de su jugador favorito, la saltillenese siguió apoyándolo a pesar del proceso judicial que el jugador vivió por violencia familiar.

Ese año, 2020, sufrió violencia en la barra americanista por parte de mujeres que quisieron arrancarle la camiseta. Para evitar otra experiencia similar, despojó el dorsal de Ibarra de algunos jerseys, pero un año más tarde hizo lo que pocos aficionados, tatuarse la firma de su ídolo.

"Soy Ibarrista. Este es mi nuevo bebé", dijo sobre su tatuaje, "soy su fan desde que llegó en 2016, no de ahorita, es mi tesoro más preciado".

"No quisiera ahondar en ese asunto, es su vida personal, siempre he creído en él, a él lo admiro como persona, como jugador y a partir de eso aprendí a verlo como ser humano. Se lo he dicho a él, es un ser de luz, es una persona muy noble, tengo la dicha de conocerlo en persona y es una gran persona".

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos