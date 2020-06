‘Renato Ibarra está a la venta, como jugador es importante’, declara Miguel Herrera

CDMX.- En entrevista con David Faitelson y José Ramón Fernández, el técnico de América, Miguel Herrera habló sobre Renato Ibarra, asegurando que el ecuatoriano está a la venta, pero resaltó que, como jugador, Ibarra es importante, pero se equivocó.

Faitelson tocó el tema de Renato Ibarra, cuestionando qué sucede con el futbolista, por lo que Herrera contestó que Santiago Baños le comentó que el jugador está a la venta.

Si hay una oferta, (Renato) va a salir, evaluando la situación. Como lo he dicho, Renato y su esposa saben lo qué pasó y la familia que estaba ahí, los demás sabemos lo que pasó en redes sociales, no hemos tenido contacto con Renato”, declaró.

Miguel Herrera resaltó que Renato Ibarra no lo ha buscado y aclaró que, como futbolista, el ecuatoriano es muy importante.

Herrera añadió que, si Ibarra se va, ya analizan qué jugadores pueden llegar a América para sustituir al futbolista.

El técnico de América aseguró que no está en sus manos decidir si se queda Renato Ibarra o incluso alinearlo, porque la directiva le ha pedido quedarse en el margen.

Si me dicen, Renato está vendido, está vendido. Si me dicen, no sale, no hay nada, va a tener que jugar, veremos qué pasará”, declaró Miguel Herrera y desmintió que Ibarra esté entrenando en América.