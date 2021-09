El Clásico Regio volvió a dejar de que hablar por la violencia que provocan las barras, en esta ocasión un reportero de TV Azteca fue golpeado y robado por integrantes de los Libres y Lokos

De nueva cuenta el “Clásico Regio dejo de qué hablar y no por lo futbolístico, sino por la violencia que siempre se ve durante o después del juego

En esta ocasión mientras realizaba su trabajo, un reportero fue agredido y robado por integrantes de la porra de Tigres

El periodista Alejandro Aguirre narró a ABC Deportes cómo se dio el hecho, el cual ocurrió al finalizar el partido y cuando ya eran desalojados los universitarios del recinto.

“Estábamos grabando video la salida de tigres, alguno s de ellos me dieron aventamos, los policías me dijeron que me hiciera para atrás, uno de los chicos se acercó y me arrebato el celular por lo que traté de defenderme y quitarselo, pero me golpearon no vi quien y fue cuando los policías me agarraron y me hicieron para atrás”, Narro Alejandro Aguirre

�� | Alejandro Aguirre, reportero de TvAzteca, comenta la agresión que sufrió de algunos integrantes de la barra @LibresyLokosNet#ABCDeportes | ��92.1 FM y 660 AM pic.twitter.com/oYglFSFqAq — ABC Deportes MX (@abcdeportesmx) September 20, 2021

No es la primera vez que un hecho de violencia se vive después de un encuentro de futbol entre Rayados de Monterrey y Tigres.

Antecedentes de Violencia:

El 24 de abril del 2021 también se vivieron actos de violencia al término del clásico regio

Tigres venció 2-1 al Monterrey un duelo que terminó con los ánimos exaltados, pues jugadores de ambos equipos tuvieron un conato de bronca sobre el cierre del choque.

En un video se mostró como un aficionado de Monterrey fue golpeado por cerca de 20 aficionados al equipo Tigres

En el Apertura 2018, la violencia de los aficionados de Rayados trascendió más allá de los golpes hacia seguidores del conjunto de Tigres, apuñalando a un fanático de los felinos, en medio de una de las avenidas principales de Monterrey.

