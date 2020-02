¡Retírate, papá!, le dice Morales a Oribe; ¿para qué estás en Chivas?, dice Franco

CDMX.- Tras la falla de Oribe Peralta en el partido ante Tigres, Álvaro Morales y Adal Franco fueron críticos con el jugador y ‘El Brujo’ pidió al delantero que ya se retire.

En su primera intervención, Álvaro Morales aseguró que en Chivas siguen siendo ‘alcahuetes’ con la ‘gran mentira del futbol mexicano’, señalando que Oribe Peralta difícilmente volverá a ser titular.

Álvaro Morales le recordó a Oribe Peralta que, en dos años, no ha marcado gol en movimiento, ya que en el Clausura 2020 solo ha marcado de penal y pidió ser enfocado para dar su mensaje al delantero.

Cuestionado por Álvaro Morales sobre si “no pasa nada” en Chivas, Adal Franco aseguró que está “hasta el copete” que no tiene, de las declaraciones como las de Oribe Peralta.

Oribe, ¡claro que pasa, papá! ¡Si no puedes meter esa pelota, no estás para ser el segundo delantero de Chivas! ¡Si no estás para ganar en confianza, si no estás para ganar, si no estás para rendir! Con todo respeto, ¿para qué estás en Chivas?”, señaló Franco.