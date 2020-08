Revela Mourinho razón de sus enojos

Inglaterra.- José Mourinho actual director técnico del Tottenham fue punto de polémica (otra vez) al revelar y aceptar que le molesta tremendamente que pronuncien mal su nombre.

La revelación se hizo en el último trailer de la seria de futbol "All or Nothing", en donde aceptó que con cada persona que pronuncia mal su nombre suele molestarse bastante.

Hombre, detesto pronunciar mal los nombres. Todos pronuncian mi nombre mal. Todos me dicen José. No soy José. Soy Jose”, aclaró el estratega portugués con el timbre de voz adecuado para decir su nombre.

AP

Fue mediante un video publicado en redes sociales donde se le puede ver a Mourinho presentándose a Japhet Tanganga cuando se incorporó a los entrenamientos del primer equipo y le contó lo mucho que le irrita esta situación.

El documental de los Spurs llegará a la plataforma de Amazon y estará disponible a partir del próximo 31 de agosto.

IP