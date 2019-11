Revela 'Vasco' Aguirre que Nery Castillo fumaba al medio tiempo de cada partido

España.- El nombre de Nery Castillo sigue dando de que hablar y es que Javier 'Vasco' Aguirre quien lo dirigiera durante su segunda etapa como seleccionador nacional con el Tri por allá de 2009, no se quedó callado y reveló que al mexicano de raíces uruguayas le gustaba fumar durante los medios tiempos de cada partido.

Dicha situación fue catalogada por el mismo estratega como contrastante ya que muchos futbolistas en la actualidad se toman muy en serio el roll de deportistas por lo que prácticamente todos cuidan hasta el más mínimo detalle por el cuidado personal.

"Hoy son profesionales y antes no eran. Los chavales comen y desayunan ahí en las instalaciones. Antes se veían cigarros en el vestidor, en el autobús se veían cigarros, en el banquillo fumaban. Hoy son atletas y están al cien por ciento contigo".

Así recordó cuando Nery fumaba al medio tiempo, situación que no toleró:



"Savo Milosevic me decía que por cábala lo dejara fumar al descanso, iba al baño y se fumaba un pitillo (cigarro); también un uruguayo que tuve en México, Nery Castillo, me decía que por cábala, pero le decía: 'no seas ingrato, vamos perdiendo 0-2, apaga el tabaco y vente a jugar'", confesó en declaraciones para el programa español el Chiringuito