Revelan posible motivo por el que se fue Míchel de Pumas; no aportó nada, señala Morales

CDMX.- El técnico Míchel informó que se iba de Pumas por decisiones personales, pero en ESPN detallaron el posible motivo por el que verdaderamente, el entrenador español tomó la decisión. También, de la cadena televisiva, Álvaro Morales, aseguró que el DT no aportó nada.

Mediante un video, el conductor John Sutcliffe aseguró que él no se creía que Míchel se iba por decisiones personales.

De lo que he escuchado, hubo cosas en el armado que ‘Chucho’ Ramírez le prometió a Míchel, que no le cumplió, que a días de que comience el torneo no hay extremos, no hay un lateral izquierdo suplente”, declaró Sutcliffe.