Celaya.- El futbolista colombiano Isaac Zuleta, debutó con la selección sub-20 de su país y su objetivo es ganar la Revelations Cup que se lleva a cabo en Celaya.

El jugador del Getafe de España, se mostró motivado por el torneo internacional en México y expresó que buscarán poner en lo más alto a Colombia.

El joven de 18 años habló sobre su trayectoria en el fútbol y cómo desde los 14 años, tuvo la oportunidad de viajar a España para seguir su formación.

Isaac Zuleta lleva 5 temporadas en el futbol español.

Cuando llegué, la verdad me adapté fácil, por mis características, me decían que me adapté rápido al fútbol europeo y al español que es rápido y con más técnica, aprendí a moverme, pensar más y jugar rápido, es lo que he aprendido y hago en mi juego”, dijo.